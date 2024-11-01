О нас

Азербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29

Азербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29 С 1 ноября все подразделения "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) перешли на усиленный режим работы в рамках подготовки к Глобальной климатической конференции COP29 в Баку.
Инфраструктура
1 ноября 2024 г. 14:28
Азербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29

С 1 ноября все подразделения "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) перешли на усиленный режим работы в рамках подготовки к Глобальной климатической конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

"На станциях и вокзалах увеличен штат сотрудников. Более 300 работников, непосредственно контактирующих с пассажирами, прошли специальную подготовку по обслуживанию клиентов, английскому языку и защите окружающей среды. Для удобства пассажиров установлены новые системы навигации по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, включая указатели и информационные табло. На Бакинском железнодорожном вокзале и станции "Кероглу" расширены турникетные залы, увеличено количество проходных турникетов и установлены новые мониторы", - отметил Фараджов.

По его словам, на Бакинской пассажирской станции количество турникетов увеличено с 28 до 36. В настоящее время станцией пользуются до 30 тысяч пассажиров в день. В прошлом году количество пассажиров, использовавших эту станцию, составило около 5 миллионов человек. За десять месяцев 2024 года эта цифра достигла 4,5 миллионов.

На Бакинском вокзале количество турникетов увеличено с 28 до 36, что позволило повысить пропускную способность с 750 до 1000 человек в минуту. Ежедневно станцией пользуются около 30 000 пассажиров.

На станции "Кероглу" турникетный зал расширен до 6 метров, а количество турникетов увеличено с 4 до 10, что позволило повысить пропускную способность со 108 до 270 человек в минуту, отметил Фараджов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Railways gears up for COP29 Climate Conference with comprehensive upgrades
Версия на азербайджанском языке ФотоADY: COP29 tədbirləri çərçivəsində dəmiryollarında yeniliklər tətbiq olunur

Другие новости из категории

Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день
Азер Фараджов: Во время COP29 пассажиропоток по железной дороге может достигнуть 32 тыс. человек в день
1 ноября 2024 г. 14:35
Судно Мирвари возобновляет морские прогулки на Приморском бульваре
ФотоСудно "Мирвари" возобновляет морские прогулки на Приморском бульваре
1 ноября 2024 г. 12:49
Кабинет министров утвердил требования по эксплуатации воздушных судов других государств
Кабинет министров утвердил требования по эксплуатации воздушных судов других государств
1 ноября 2024 г. 12:09
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта
1 ноября 2024 г. 08:24
В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по полосам COP29
В Баку вступило в силу ограничение на движение транспорта по полосам COP29
1 ноября 2024 г. 00:00
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов
С 4 ноября будут изменены конечные и промежуточные остановки ряда автобусных маршрутов
31 октября 2024 г. 20:24
Торговый комиссар: Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий в Азербайджан
Торговый комиссар: Великобритания может стать поставщиком экологически чистых технологий в Азербайджан
31 октября 2024 г. 18:38
Завершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку
ФотоЗавершается капремонт на проспекте 8 Ноября в Баку
31 октября 2024 г. 15:20
Рашад Набиев: В Зыхском парке электробусов имеется 60 зарядных станций
Рашад Набиев: В Зыхском парке электробусов имеется 60 зарядных станций
31 октября 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi