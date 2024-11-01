Азербайджанские железные дороги ведут подготовку к COP29

С 1 ноября все подразделения "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) перешли на усиленный режим работы в рамках подготовки к Глобальной климатической конференции COP29 в Баку.

С 1 ноября все подразделения "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) перешли на усиленный режим работы в рамках подготовки к Глобальной климатической конференции COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

"На станциях и вокзалах увеличен штат сотрудников. Более 300 работников, непосредственно контактирующих с пассажирами, прошли специальную подготовку по обслуживанию клиентов, английскому языку и защите окружающей среды. Для удобства пассажиров установлены новые системы навигации по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, включая указатели и информационные табло. На Бакинском железнодорожном вокзале и станции "Кероглу" расширены турникетные залы, увеличено количество проходных турникетов и установлены новые мониторы", - отметил Фараджов.

По его словам, на Бакинской пассажирской станции количество турникетов увеличено с 28 до 36. В настоящее время станцией пользуются до 30 тысяч пассажиров в день. В прошлом году количество пассажиров, использовавших эту станцию, составило около 5 миллионов человек. За десять месяцев 2024 года эта цифра достигла 4,5 миллионов.

На Бакинском вокзале количество турникетов увеличено с 28 до 36, что позволило повысить пропускную способность с 750 до 1000 человек в минуту. Ежедневно станцией пользуются около 30 000 пассажиров.

На станции "Кероглу" турникетный зал расширен до 6 метров, а количество турникетов увеличено с 4 до 10, что позволило повысить пропускную способность со 108 до 270 человек в минуту, отметил Фараджов.