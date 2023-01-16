"Азербайджанские железные дороги" увеличили грузоперевозки на 25%

В 2022 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 18,7 млн тонн грузов.

В 2022 году ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло 18,7 млн тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, это на 24,7% больше, чем в 2021 году.

В грузоперевозках рост наблюдался в основном по таким видам грузов, как нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, строительные материалы, каменный уголь.

В 2022 году транзитные перевозки возросли на 63% - до 7,5 млн тонн.

"Для ЗАО "Азербайджанские железные дороги", нацелившегося на превращение в ведущего партнера в сфере транзитных перевозок во всем регионе, поворотный момент в этой сфере пришелся на 2022 год. Так, по сравнению с 2021 годом грузоперевозки по коридору Восток-Запад выросли на 500 тысяч тонн - до 3,9 млн тонн, а по коридору Север-Запад - на 2 млн тонн, достигнув цифры в 2,9 млн тонн. Рост грузоперевозок по коридору Север-Юг зафиксирован на уровне 90%, рост перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту составил 41%", - говорится в заявлении ведомства.