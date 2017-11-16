"Азербайджанские железные дороги" расширяют связи с Stadler Rail Group

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с президентом Stadler Rail Group Питером Шпулером.

Как сообщает Report, в ходе встречи председатель АЖД Джавид Гурбанов проинформировал гостя о реализуемых в стране железнодорожных проектах, деятельности по реализации проектов международных и региональных транспортных коридоров, также были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

Стороны обсудили текущую ситуацию с производством заказанных компании Stadler 30 спальных вагонов, предусмотренных для запуска по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Следует отметить, что эти вагоны производятся в четырех категориях: "стандарт", "комфорт", "бизнес" и "ресторан".

П. Шпулер выразил удовлетворение ходом широкомасштабных реформ в железнодорожной отрасли и расширением связей. На встрече было решено продолжить расширение двустороннего сотрудничества.

Напомним, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и компания Stadler Rail Group сотрудничают с 2015 года. По маршруту Баку-Сумгайыт-Баку курсируют 5 двухэтажных электричек марки KISS, произведенных на заводе Stadler Minsk. Каждый электропоезд состоит из 4-х вагонов, общая пассажировместимость составляет 919 человек, количество сидячих мест - 396, из которых 84 относятся к бизнес-классу.