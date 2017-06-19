Азербайджанские железные дороги расширяют сотрудничество с Китаем

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией, возглавляемой заместителем гендиректора департамента коммерции Нинься-Хуэйского автономного района Китая, директором портового офиса Нинься Конгом Гуохуа.

Как сообщили Report из АЖД, председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, Транскаспийском международном транспортном маршруте, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, международных транспортных коридорах Север-Юг и Юг-Запад. По его словам, азербайджанская сторона может внести большой вклад в осуществление инициативы "Экономического пояса Шелкового пути", являющейся одним из ответвлений китайской стратегии "Один пояс – один путь", призванной расширить экономические связи между странами, располагающимися на древнем Шелковом пути. Маршруты, пролегающие через Азербайджан, обладают наибольшим экономическим потенциалом, добавил он.

Затем был обсужден вопрос организации и повышения эффективности международных грузоперевозок.

В свою очередь, Конг Гуохуа выразил заинтересованность китайской стороны в использовании транспортно-логистического потенциала Азербайджана.

В ходе встречи были также обсуждены грядущие перспективы использования порта Алят в качестве центра при перевозке грузов по Каспию через Азербайджан из Китая в Европу, Иран и Россию и в обратном направлении.

По итогам встречи между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Департаментом коммерции Нинься состоялось подписание протокола о сотрудничестве.