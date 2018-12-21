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    "Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджанские железные дороги" в преддверии 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового 2019 года перешли на усиленный режим работы.

    Об этом сообщили Report в АЖД.

    В связи с увеличением пассажиропотока к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, обеспечивается прицепление необходимого числа дополнительных вагонов.

    В кассах в наличии билеты на пассажирские поезда, которые будут курсировать внутри страны в праздничные дни (27, 28, 29 и 30 декабря). В то же время, несмотря на завершение продаж билетов на купейные и СВ вагоны пассажирского поезда Баку-Тбилиси, в наличии билеты на вагоны плацкартного типа.

    Продажа билетов на пассажирские поезда осуществляется за 10 дней до отправления, а на места в дополнительных вагонах – в день, когда их прицепят к составу.

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