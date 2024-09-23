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В Китае с участием представителей АЖД состоялись обширные дискуссии по Среднему коридору

В Китае с участием представителей АЖД состоялись обширные дискуссии по Среднему коридору Азербайджан принял участие на состоявшихся в Китае обсуждениях по развитию Среднего коридора.
Инфраструктура
23 сентября 2024 г. 15:30
В Китае с участием представителей АЖД состоялись обширные дискуссии по Среднему коридору

Азербайджан принял участие на состоявшихся в Китае обсуждениях по развитию Среднего коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Делегация во главе с заместителем председателя АЖД Вусалом Аслановым приняла участие во "Встрече с глобальными партнерами - форуме Транскаспийского международного транспортного маршрута", организованном компанией China Railway Express (Sian) в Китайской Народной Республике.

В рамках форума делегация AЖД с участием представителей железных дорог Китая, Казахстана и Грузии, а также других постоянных членов Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" присоединилась к обсуждению совместных усилий по развитию Среднего коридора.

После обсуждений были заслушаны отчеты. В.Асланов проинформировал о проектах, реализуемых в Азербайджане для более эффективной, гибкой и диверсифицированной деятельности Среднего коридора.

В рамках мероприятия также был подписан документ "Инициатива о совместном строительстве высококачественного Транскаспийского международного транспортного коридора".

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Версия на азербайджанском языке ФотоOrta Dəhlizin artan nüfuzu: ADY-nin iştirakı ilə Çində geniş müzakirələr aparılıb

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