В Китае с участием представителей АЖД состоялись обширные дискуссии по Среднему коридору

Азербайджан принял участие на состоявшихся в Китае обсуждениях по развитию Среднего коридора.

Азербайджан принял участие на состоявшихся в Китае обсуждениях по развитию Среднего коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Делегация во главе с заместителем председателя АЖД Вусалом Аслановым приняла участие во "Встрече с глобальными партнерами - форуме Транскаспийского международного транспортного маршрута", организованном компанией China Railway Express (Sian) в Китайской Народной Республике.

В рамках форума делегация AЖД с участием представителей железных дорог Китая, Казахстана и Грузии, а также других постоянных членов Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" присоединилась к обсуждению совместных усилий по развитию Среднего коридора.

После обсуждений были заслушаны отчеты. В.Асланов проинформировал о проектах, реализуемых в Азербайджане для более эффективной, гибкой и диверсифицированной деятельности Среднего коридора.

В рамках мероприятия также был подписан документ "Инициатива о совместном строительстве высококачественного Транскаспийского международного транспортного коридора".