"​Азербайджанские железные дороги" подвели итог первого квартала

© Report https://report.az/storage/news/5d45ba5a36e8927c2295e2844e977182/5aa44b6a-79d9-46c3-ad12-a7050c150083_292.jpg

"Азербайджанские железные дороги" перевезли 718 310 пассажиров в первом квартале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

По информации, 458 671 из них были перевезены пригородными, 224 222 - внутренними, а 35 417 – поездами международного сообщения.

За отчетный период 1 820,5 тыс. тонн пришлось на международные, 939,1 тыс. тонн – транзитные, 781,2 тыс. тонн – внутренние грузоперевозки.

В течение трех месяцев в грузоперевозках было задействовано в среднем 5,3 поезда, 10 271 контейнер и 5 922 рабочих в день.