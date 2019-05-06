"​Азербайджанские железные дороги" подвели итог первого квартала

"Азербайджанские железные дороги" перевезли 718 310 пассажиров в первом квартале.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
По информации, 458 671 из них были перевезены пригородными, 224 222 - внутренними, а 35 417 – поездами международного сообщения.
За отчетный период 1 820,5 тыс. тонн пришлось на международные, 939,1 тыс. тонн – транзитные, 781,2 тыс. тонн – внутренние грузоперевозки.
В течение трех месяцев в грузоперевозках было задействовано в среднем 5,3 поезда, 10 271 контейнер и 5 922 рабочих в день.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости