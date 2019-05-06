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"Азербайджанские железные дороги" подвели итог первого квартала

"​Азербайджанские железные дороги" подвели итог первого квартала
© Report

"Азербайджанские железные дороги" перевезли 718 310 пассажиров в первом квартале.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

По информации, 458 671 из них были перевезены пригородными, 224 222 - внутренними, а 35 417 – поездами международного сообщения.

За отчетный период 1 820,5 тыс. тонн пришлось на международные, 939,1 тыс. тонн – транзитные, 781,2 тыс. тонн – внутренние грузоперевозки.

В течение трех месяцев в грузоперевозках было задействовано в среднем 5,3 поезда, 10 271 контейнер и 5 922 рабочих в день.

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