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    "Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы.

    Как сообщили Report в ЗАО, учитывая высокую плотность пассажиропотока в эти дни, к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно присоединяют дополнительные вагоны в необходимом количестве.

    Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней заранее, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения.

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