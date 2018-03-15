Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В преддверии праздника Новруз ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в ЗАО, учитывая высокую плотность пассажиропотока в эти дни, к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно присоединяют дополнительные вагоны в необходимом количестве.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней заранее, а билетов на дополнительные вагоны - в день их присоединения.