"Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Департамент пассажирских перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

"В связи с повышением плотности пассажиров в преддверии праздника к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно будут подсоединять 20-25, а иногда и 30 дополнительных вагонов", - говорится в информации.

Отметим, что продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их подсоединения.