​"Азербайджанские железные дороги" и Moravia Steel заключили дополнительное соглашение

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией чешской компании Moravia Steel.

Как сообщает Report, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов дал подробную информацию о реализуемых в Азербайджане проектах в сфере железнодорожного транспорта.

Пресс-секретарь структуры Надир Азмамедов отметил, что с целью реализации второго этапа "Проекта по реконструкции железных дорог в Азербайджане" между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и подрядчиком - чешской компанией Moravia Steel было подписано дополнительное соглашение к экспортному договору о материально-техническом оснащении и капитальном ремонте 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

Отметим, что после завершения всех строительных работ на железной дороге Баку-Беюк Кесик средняя скорость поездов составит 140 км в час. Также принято решение о дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества.