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Азербайджанские моряки оказали помощь казахстанскому судну

Азербайджанские моряки оказали помощь казахстанскому судну Однако вследствие оперативного вмешательства членов экипажа судна "Туркестан" задымление было предотвращено
Инфраструктура
10 февраля 2021 г. 16:29
Азербайджанские моряки оказали помощь казахстанскому судну

Столкнувшееся с проблемами в Каспийском море судно, принадлежащее Казахстану, было транспортировано к берегу при содействии моряков "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Об этом сообщает Report со ссылкой ASCO.

"8 февраля 2021 года в Каспийского моря задымилось грузовое судно "Туркестан" принадлежащее Национальному морскому пароходству "Казмортрансфлот".

В связи с произошедшим члены экипажа судна "Туркестан" обратились за помощью к другим кораблям, плывущим поблизости. Моряки судна "Меркурий-1", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) привели в готовность систему пожарной безопасности и отреагировали на обращение. Однако вследствие оперативного вмешательства членов экипажа судна "Туркестан" задымление было предотвращено.

После этого, Национальное морское пароходство "Казмортрансфлот" обратилось к ASCO, попросив транспортировать судно "Туркестан" к берегу. Буксирное судно "Яренга", принадлежащее ASCO, было незамедлительно отправлено на место происшествия.

10 февраля при помощи судна "Яренга" судно "Туркестан" было безопасно прибуксировано к берегу.

Следует отметить, что во время происшествия на судне не было грузов. Члены экипажа чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani sailors help Kazakh ship
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan dənizçiləri Qazaxıstan gəmisinə yardım etdi

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