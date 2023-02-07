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Азербайджанские моряки на судах в иностранных водах выразили поддержку Турции

Азербайджанские моряки на судах в иностранных водах выразили поддержку Турции Члены экипажей судов ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), плавающих в иностранных водах, организовали акцию в знак поддержки в связи с землетрясением, произошедшим в Турции.
Инфраструктура
7 февраля 2023 г. 17:38
Азербайджанские моряки на судах в иностранных водах выразили поддержку Турции

Члены экипажей судов ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), плавающих в иностранных водах, организовали акцию в знак поддержки пострадавшим в землетрясении, произошедшем в Турции.

Об этом Report сообщили в ASCO.

Чтобы привлечь внимание к разрушительному землетрясению и его последствиям, моряки развернули плакаты "Pray For Turkey" на палубах судов. Этим моряки также выразили свою скорбь по поводу гибели людей в результате стихийного бедствия и солидарность с турецким народом в эти трудные для него дни.

В ходе акции моряки почтили память погибших граждан Турции и выразили соболезнования их семьям и родственникам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın xarici sularda üzən dənizçiləri Türkiyəyə dəstək nümayiş etdiriblər

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