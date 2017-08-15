Азербайджанские бизнесмены возводят бизнес-центр в Минске

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели Васиф Исмаилов и Агибат Маммадов строят бизнес-центр напротив бывшего Червенского рынка в центре Минска, сообщает Report со ссылкой на портал TUT.by.

Строительство началось в конце 2016 года на пересечении улиц Маяковского и Аранской с возведения семиэтажного административного здания. Проект разработан студией архитектора Бориса Школьникова. На площади в почти 7,5 тыс. кв. м будут располагаться офисы, общественные объекты и подземный паркинг для работников и посетителей. Работы планируют закончить к маю 2019 года.

Отметим, что строительная компания В. Исмаилова построила в 2013 году новое посольство Беларуси в Азербайджане.

Компания А. Маммадова также известна тем, что она строила мосты и водопроводы в Азербайджане.