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Азербайджанская государственная морская академия объявила прием студентов

Азербайджанская государственная морская академия объявила прием студентов Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявила прием студентов на 2023/2024 учебный год.
Инфраструктура
6 июня 2023 г. 11:29
Азербайджанская государственная морская академия объявила прием студентов

Азербайджанская государственная морская академия ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) объявила прием студентов на 2023/2024 учебный год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Согласно утвержденному Кабинетом министров плану, в следующем учебном году в Академию предполагается принять 220 студентов. Прием на специальности "Морская навигационная техника" высшего учебного заведения будет вестись для обучения на азербайджанском, русском и английском языках, на специальности "Инженерия эксплуатации судовых энергетических установок" - на азербайджанском и английском языках, на специальности "Судостроение и судоремонт" - на азербайджанском и русском языках, на специальности "Электротехника и электроника" - на азербайджанском языке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası tələbə qəbulu elan edib

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