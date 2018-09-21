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    Азербайджанская авиакомпания открывает новое направление в Китай

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский грузовой авиаперевозчик Silk Way West Airlines открывает новый рейс из Баку в крупный китайский город Тяньцзинь.

    Как сообщает Report со ссылкой на компанию, новый рейс будет выполняться в Тяньцзинь два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Данный маршрут соединит домашний хаб авиакомпании в Баку с одним из ведущих промышленных центров в Северном Китае.

    "Данный рейс устранит стратегический разрыв и позволит оказывать полный спектр услуг грузовых авиаперевозок в быстро развивающемся Северном Китае. В частности, существует большой спрос на восточном и западном направлениях на товары в сфере автомобилестроения и авиационной индустрии", - отметил президент и исполнительный директор Silk Way West Airlines Вольфганг Мейер.

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