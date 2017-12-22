Азербайджанцы увеличили покупку домов в Турции

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана в ноябре текущего года купили в Турции 62 квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет статистики Турции, это означает рост на 32% в месячном исчислении. Согласно официальной статистике, в январе-ноябре азербайджанцы приобрели в целом 851 квартиру.

Отметим, что за 11 месяцев года в рейтинге покупателей Азербайджан занял 6-е место после граждан Ирака (3 387 квартир), Саудовской Аравии (3 074), Кувейта (1 540), России (1 202) и Афганистана (976).