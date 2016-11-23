Азербайджанцы увеличили покупку недвижимости в Турции

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана входят в первую десятку покупателей недвижимости в Турции. В октябре текущего года азербайджанцы купили в этой стране 42 квартиры.

Как сообщает Report со ссылкой на Комитет статистики Турции, это означает рост на 13,5% в месячном исчислении. Согласно официальной статистике, в январе-октябре азербайджанцы приобрели в целом 507 домов.

Отметим, что в октябре иностранным гражданам продано 1 578, в январе-октябре - 14 934 домов в Турции. Первое место в рейтинге покупателей в октябре заняли граждане Ирака (257 квартир). Всего иракцы в этом году купили в этой стране 2 507 домов. Последующие места заняли граждане Саудовской Аравии (в октябре – 159, в январе-октябре - 1 446) и Кувейта (в октябре – 135, в январе-октябре - 1 379).