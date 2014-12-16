​Президент Азербайджана подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сабирабадского района

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сабирабадского района.

Как сообщает Report, в целях продолжения благоустройства и созидательной работы в городе Сабирабад, а также ускорения осуществления мер, определенных по району в "Государственной программе социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах", постановляется в целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития Сабирабадского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Сабирабадского района 2,0 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в части 1 настоящего распоряжения.