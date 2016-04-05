​Азербайджан закупает 6 новых судов

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Задачи по превращению "Азербайджанского каспийского морского пароходства" в современную, отвечающую международным стандартам компанию обуславливают процесс обновления флота и увеличения количества эксплуатируемых в Черноморско-Средиземноморском бассейне судов. Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Компания приняла решение о закупке 6 сухогрузов для их использования в международных водах. Из них 3 корабля будет сдано пароходству 11 апреля, остальные 3 доставлены до конца месяца.

Отметим, что суда российского производства обладают дедвейтом 5 500 тонн и аналогичны закупленным в 2014 году и эксплуатируемым в настоящее время в Черном море судам "Натаван" и "Узеир Гаджибейли". Сейчас формируются составы новых судов.