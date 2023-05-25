Азербайджан впервые будет председательствовать в Международном транспортном форуме

В 2025-2026 годах Азербайджан будет председательствовать в Международном транспортном форуме.

В 2025-2026 годах Азербайджан будет председательствовать в Международном транспортном форуме.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Совета министров транспорта в немецком городе Лейпциг.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сказал, что столько высокое доверие к нашей стране является показателем того, что Азербайджан - надежный партнер в регионе и мире: "Азербайджан получил возможность принимать непосредственное участие в управлении организацией. А это имеет особое значение с точки зрения обеспечения интересов страны на международном уровне, а также поддержки отраслевой деятельности. Кандидатура Азербайджана была зарегистрирована в 2022 году".

В рамках саммита Р.Гумметов также провел двустороннюю встречу с генеральным секретарем Международного транспортного форума Юнг Тэ Кимом.

Отметим, что Международный транспортный форум насчитывает 66 членов. Азербайджан является действительным членом форума с 1998 года.