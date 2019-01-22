Азербайджан увеличил производство серебра в прошлом году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане произведено 4 238,6 кг золота.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 31,7% меньше показателя за 2017 год.

Запасы готовой продукции на 1 января 2019 года составили 33,7 кг.

Объемы производства серебра в 2018 году составили 2 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя за 2017 год.

По состоянию на 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 51,8 кг.