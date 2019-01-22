Азербайджан увеличил производство серебра в прошлом году

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане произведено 4 238,6 кг золота.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 31,7% меньше показателя за 2017 год.
Запасы готовой продукции на 1 января 2019 года составили 33,7 кг.
Объемы производства серебра в 2018 году составили 2 671,1 кг, что в 3,8 раза больше показателя за 2017 год.
По состоянию на 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 51,8 кг.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости