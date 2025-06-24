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Азербайджан упрощает процедуры градостроительства и строительства: парламент одобрил законопроект

Азербайджан упрощает процедуры градостроительства и строительства: парламент одобрил законопроект Азербайджан упрощает процедуры градостроительства и строительства: парламент одобрил законопроект
Инфраструктура
24 июня 2025 г. 12:37
Азербайджан упрощает процедуры градостроительства и строительства: парламент одобрил законопроект

Милли Меджлис в первом чтении одобрил законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, Жилищный кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, а также в законы "Об управлении муниципальными землями", "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель" и "О государственном реестре недвижимого имущества".

Как сообщает Report, предлагаемые изменения направлены на существенное упрощение градостроительных и строительных процедур в Азербайджане.

Законопроект разработан в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 7 апреля 2022 года "О регистрации прав на жилые дома и квартиры в многоквартирных жилых зданиях, построенных за счет государственных средств в связи с ликвидацией последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и военных действий на территории Азербайджанской Республики, а также о регулировании некоторых вопросов, связанных с земельными участками, на которых они расположены".

Данный указ установил порядок оформления документов на новые жилые дома и квартиры в многоквартирных зданиях, построенных за счет государственных средств взамен жилых помещений, разрушенных или пришедших в негодность в результате стихийных бедствий, техногенных аварий или военных действий (за исключением освобожденных от оккупации территорий). Указ регулирует строительные работы, которые были завершены или начаты до вступления документа в силу.

В частности, предлагаются следующие изменения в 7 нормативных правовых актов:

По Земельному кодексу:

- определение случаев, когда строительство новых жилых помещений на месте разрушенных или пришедших в негодность в результате стихийных бедствий, техногенных аварий или военных действий (за исключением освобожденных от оккупации территорий) считается нецелесообразным, создание правовой процедуры проведения соответствующего исследования, а также регулирование выделения соответствующих земельных участков взамен, если строительство новых жилых помещений на данных земельных участках признано нецелесообразным;

- выделение земельного участка для строительства новых жилых помещений из государственного резервного фонда земель, а при невозможности этого - из земель, находящихся в муниципальной собственности, пропорциональной стоимости;

- реквизиция земельных участков, на которых располагались разрушенные или пришедшие в негодность жилые помещения, с выплатой стоимости собственнику, если выделение земельного участка невозможно.

По Земельному кодексу, законам "Об управлении муниципальными землями" и "Об утверждении Положения о правилах подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель":

- создание правовой базы для предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения открытых земельных аукционов или конкурсов для строительства новых жилых домов и многоквартирных зданий взамен разрушенных или пришедших в негодность жилых помещений;

- выделение муниципалитетам земельных участков пропорциональной стоимости из государственной собственности в случаях, когда жилые дома и многоквартирные здания взамен разрушенных или пришедших в негодность жилых помещений строятся на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

По Гражданскому кодексу и закону "О государственном реестре недвижимого имущества":

- включение указанных жилых домов и квартир в многоквартирных зданиях в число оснований для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и определение требуемых для этого документов.

По Жилищному кодексу:

- возможность принятия решения о строительстве новых жилых домов и многоквартирных зданий за счет государственных средств в отношении жилых помещений, имеющих обязательное страхование.

По Градостроительному и строительному кодексу:

- упрощение строительных процедур для нового многоквартирного жилого здания, строящегося за счет государственных средств взамен разрушенных или пришедших в негодность жилых помещений.

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