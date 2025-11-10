Азербайджан укрепляет стратегические позиции в коридоре "Север-Юг"

Азербайджан, являясь одним из ключевых звеньев транспортного коридора "Север–Юг", укрепляет свои позиции, превращаясь в важный транзитный центр растущей торгово-логистической сети региона.

Как сообщил Report эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев, коридор "Север–Юг" состоит из трех основных сегментов, из которых наиболее активно используется восточный. Этот маршрут обеспечивает перевозки между российскими и иранскими портами через Каспийское море, однако снижение уровня воды, особенно в северной части, снижает его эффективность.

Западный сегмент, по словам эксперта, является наиболее оптимальным с точки зрения расстояния и инфраструктуры. Азербайджан обладает серьезным преимуществом в этой области, и продолжает работы по совершенствованию маршрута. Единственным незавершенным участком остается железнодорожная линия Решт-Астара.

Ввод в эксплуатацию Аразского коридора – автомобильного маршрута, проходящего через территорию Ирана параллельно Зангезурскому коридору, значительно расширит транзитные возможности Азербайджана. Ожидается, что маршрут будет открыт в следующем году. Полная реализация проекта укрепит межрегиональные экономические связи и ускорит интеграцию, что даст мощный импульс грузопотокам с севера на юг и в обратном направлении.

Коридор "Север–Юг" - проект глобального значения, соединяющий Россию, Иран, Азербайджан и Индию, направленный на создание более быстрого и безопасного маршрута доставки товаров из Азии в Европу. Его цель - соединить Россию с портами Индии и рынками Южной Азии, Персидского залива и Африки, а также стать альтернативой Суэцкому каналу.

Индия проявляет высокий интерес к проекту. Помимо официальных заявлений, о растущих связях свидетельствует увеличение туристического потока: граждане Индии входят в число лидеров среди туристов, посещающих Азербайджан. Это указывает на формирование прочной основы для дальнейшего укрепления экономических и социальных отношений между странами.

По словам эксперта, для бизнеса ключевое значение имеют короткие и удобные логистические маршруты. Индийские предприниматели рассматривают коридор "Север–Юг" и направление "Юг–Запад", обеспечивающее выход к черноморским портам, как экономически выгодные. Индия инвестирует в порт Чабахар и железнодорожные линии в направлении Центральной Азии. После ввода в эксплуатацию участка Решт–Астара ожидается повышение интереса к маршруту.

Коридор также имеет стратегическое значение в контексте трехстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Пакистана. Он обеспечивает прямой выход к Пакистану и создает для Ирана дополнительные логистические возможности. Параллельно развивается проект Трансафганской железной дороги (Туркменистан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан), который в будущем будет интегрирован со Средним коридором.

В итоге Азербайджан укрепляет статус регионального лидера по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.