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Азербайджан, Турция и Грузия подписали соглашение по БТК

Азербайджан, Турция и Грузия подписали соглашение по БТК Между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано Соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 14:08
Азербайджан, Турция и Грузия подписали соглашение по БТК

Между правительствами Азербайджана, Грузии и Турции подписано Соглашение о предварительном обмене данными для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, документ подписан сегодня в Баку в рамках заседания Трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами трех стран.

С азербайджанской стороны соглашение подписал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, и.о. председателя Шахин Багиров, с турецкой стороны - заместитель министра торговли, глава таможенного департамента Рза Туна Турагай, с грузинской стороны - генеральный директор Службы доходов этой страны Леван Какава.

Документ направлен на осуществление электронного обмена первичными данными для облегчения таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkiye, Georgia ink agreement on BTK
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan BTQ ilə bağlı saziş imzalayıb

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