    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 25 ноября, 2025
    • 18:28
    Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридора

    Южное ответвление Среднего коридора позволит Азербайджану стать основным мостом между Центральной Азией и Европой и увеличить объемы транзита через территорию страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) Ровшан Рустамов на общем собрании стран-учредителей Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут".

    Он отметил, что ассоциация со штаб-квартирой в Баку успешно прошла регистрацию в соответствии с законодательством Азербайджана.

    По словам председателя АЖД, на фоне роста грузоперевозок из Китая в Европу и в обратном направлении возникла необходимость в диверсификации маршрутов, и в этих целях важно полное обеспечение функционирования Евразийского транспортного маршрута.

    Было отмечено, что данный маршрут, считающийся южным ответвлением Срединного коридора, пролегает через Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Уже с этого месяца начались мультимодальные перевозки из города Кашгар (КНР) в Азербайджан транзитом через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

    Было заявлено, что строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай также повысит роль "Евразийского транспортного маршрута", а также, связав Средний и Трансафганский коридоры, откроет новые возможности для Афганистана и Пакистана.

    По словам председателя АЖД, развитие южного ответвления Среднего коридора позволит Азербайджану стать основным мостом между Центральной Азией и Европой и увеличить объемы транзита через территорию страны, максимально используя такую важную инфраструктуру, как Бакинский порт и железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. Он также добавил, что Зангезурский коридор еще больше расширит этот потенциал.

    На мероприятии стороны также обсудили подготовку к запуску деятельности ассоциации. После обсуждений были утверждены вопросы повестки дня – корпоративная структура ассоциации, структура секретариата и рабочих органов, планируемые мероприятия по организации ее деятельности и другие вопросы.

    Также было принято решение о подготовке положений комитета по развитию "Евразийского транспортного маршрута" и специальных рабочих групп по диспетчеризации, развитию инфраструктуры, коммерции, цифровизации, маркетингу, коммуникациям и правовым вопросам, а также проекта детального маркетингового плана на 2026 год, и представлении согласованных проектов на обсуждение следующего заседания Общего собрания.

    Была обозначена необходимость осуществления ряда мер по организации деятельности международной ассоциации, в том числе анализа текущей ситуации в интермодальных перевозках по Евразийскому транспортному маршруту, выявления и устранения "узких мест" с целью диагностики маршрута, внедрения IT-решений и цифровых платформ для управления перевозками, определения плана-графика, ресурсов и приоритетов для устранения ограничений, а также обеспечения его развития.

    Кроме того, была подчеркнута важность налаживания партнерских связей между ассоциацией и заинтересованными сторонами Евразийского региона (включая страны Центральной Европы, КНР, Пакистан) и международными организациями, а также принятия мер по продвижению маршрута с целью его популяризации на рынке евразийских интермодальных транспортных услуг и укрепления его позиций.

    Напомним, что 20 сентября 2024 года в Баку при участии АЖД, "Железных дорог Узбекистана", Нацкомпании "Кыргыз темир жолу" и "Таджикских железных дорог" была создана Международная ассоциация "Евразийский транспортный маршрут". Целью создания Ассоциации является привлечение транзитных грузов, развитие интегрированных логистических продуктов, создание единой технологии процессов перевозки, осуществление эффективной тарифной политики и оптимизация расходов.

    Председательство Азербайджана в Ассоциации укрепляет позиции АЖД как одного из основных региональных операторов, превращает Азербайджан в стратегический диспетчерский центр, где принимаются основные решения по организации транзита на всем протяжении южного ответвления Среднего коридора. Это позволяет компании влиять на формирование тарифной политики, стандартизацию логистических процедур и развитие цифровых платформ для координации перевозок, а также создает условия для привлечения международных инвестиций в железнодорожные проекты.

    Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunda tranzitin əsas qərarverici mərkəzinə çevrilir

