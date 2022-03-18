Азербайджан совместно с Турцией, Грузией и странами ЦА создают новый мультимодальный коридор

Для дальнейшего ускорения запуска мультимодального международного транспортного коридора стран Азиатского-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция- Европа создана постоянно действующая рабочая группа из чис

Для дальнейшего ускорения запуска мультимодального международного транспортного коридора стран Азиатского-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция- Европа создана постоянно действующая рабочая группа из числа экспертов железнодорожных администраций.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу КТЖ, обсуждение вопросов проекта международного мультимодального коридора прошло в Ташкенте на встрече руководителей железнодорожных администраций.

Рабочая группа будет заниматься решением всех вопросов, связанных с организацией беспрепятственного движения грузов по данному маршруту.

В ходе встречи были достигнуты договоренности по организации бесперебойных перевозок грузов, а также своевременной подаче фитинговых (предназначенных для перевозки крупнотоннажных контейнеров) платформ и тарифному коридору по данному международному мультимодальному маршруту.



Участники совещания единогласно поддержали решение о проведении следующего совещания руководителей железнодорожных администраций по продвижению проекта международного мультимодального коридора Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция- Европа в Кыргызыстане.



В заключении был подписан протокол встречи руководителей железнодорожных администраций по развитию международного мультимодального маршрута.

Отметим, что главы железнодорожных ведомств стран ЦА, Закавказья и Турции встречаются уже в четвертый раз. Первые переговоры состоялись в конце 2019 года, без участия Турции; по их итогам был подписан протокол. Еще две встречи проходили в 2020 и 2021 годах.