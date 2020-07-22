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Азербайджан, Россия, Украина, Индия и Иран расширяют сотрудничество в сфере транспорта

Азербайджан, Россия, Украина, Индия и Иран расширяют сотрудничество в сфере транспорта 28 июля состоится пятисторонний саммит с участием Азербайджана, России, Украины, Индии, Ирана.
Инфраструктура
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22 июля 2020 г. 14:30
Азербайджан, Россия, Украина, Индия и Иран расширяют сотрудничество в сфере транспорта

28 июля состоится пятисторонний саммит с участием Азербайджана, России, Украины, Индии, Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Иранских железных дорог Саид Расули на встрече с послом Индии в Иране Гаддамом Дхармендрой.

По его словам, на саммите будут рассмотрены пути развития сотрудничества между пятью странами в различных сферах транспорта.

Глава иранских железных дорог отметил, что сотрудничество в рамках международного коридора через Каспийское море, а также коридора "Север-Юг" - хорошая возможность для снижения стоимости грузоперевозок с использованием железнодорожных маршрутов в регионе”.

Отметим, что первый акт соглашения о транспортном коридоре "Север-Юг", который соединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, был подписан 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. В последующие годы соглашение подписали и соответственно ратифицировали 13 государств - Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Оман, Россия, Таджикистан, Турция и Украина.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, Hindistan və İran nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir
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