Азербайджан разработает программу безопасности полетов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены поправки в закон "Об авиации".

Как сообщает Report, директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов заявил, что поправка базируется на международных требованиях, в частности, Чикагской конвенции, и предусматривает подготовку программы безопасности полетов и ее отражение в законодательстве.

По его словам, при подготовке правил также будут использоваться нынешние правила безопасности полетов Администрации. Программа также предусматривает создание системы для предотвращения авиационных происшествий из-за ошибок персонала.

А.Мамедов также подчеркнул, что в ближайшее время ожидаются структурные изменения.