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Азербайджан расширяет сотрудничество с Туркменистаном в сфере контейнерных перевозок

Азербайджан расширяет сотрудничество с Туркменистаном в сфере контейнерных перевозок ООО "ADY Konteyner" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и OAO "Транспортно-логистический центр Туркменистана" подписали меморандум о взаимопонимании в сфере международных контейнерных перевозок.
Инфраструктура
5 мая 2023 г. 12:15
Азербайджан расширяет сотрудничество с Туркменистаном в сфере контейнерных перевозок

ООО "ADY Konteyner" при ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и OAO "Транспортно-логистический центр Туркменистана" подписали меморандум о взаимопонимании в сфере международных контейнерных перевозок.

Как сообщили Report в АЖД, вчера в столице Туркменистана Ашхабаде завершила работу 2-я международная выставка и конференция "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимные связи и развитие - 2023".

На мероприятии, в котором приняли участие представители ADY Konteyner, в центре внимания были новые реалии в сфере международных перевозок, развитие транспортно-транзитных коридоров, а также наблюдаемые в сфере логистики тенденции цифровизации, применяемые инновационные решения.

Сообщается, что с подписанием меморандума будет внесен важный вклад в эффективную и быструю организацию контейнерных перевозок в евразийском регионе.

В рамках конференции состоялась очередная встреча железнодорожных операторов стран-участниц проекта международного мультимодального маршрута CASCA+, обсуждены перспективы развития транзитных возможностей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkmənistanla konteyner daşımalarında əməkdaşlığı genişləndirir

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