Азербайджан присоединится к конференции министров Программы CAREC - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 10:42

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 26 октября в Исламабаде состоится XV Конференция министров стран-участниц Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития (АБР).

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, на конференции, помимо Азербайджана, примут участие представители Афганистана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии.

На конференции ожидается участие 200 представителей 10 стран-участниц и партнеров программы. К мероприятию присоединятся также президенты Международного валютного фонда и АБР.

Отметим, что Азербайджан на конференции представят сотрудники отдела транспортной политики и экономики министерства транспорта.