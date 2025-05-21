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Азербайджан присоединился к инициативе строительства Центра консолидации ЖД-экспресса Китай-Европа

Азербайджан присоединился к инициативе строительства Центра консолидации ЖД-экспресса Китай-Европа 17:24
Инфраструктура
21 мая 2025 г. 17:59
Азербайджан присоединился к инициативе строительства Центра консолидации ЖД-экспресса Китай-Европа

Подписан документ об "Инициативе сотрудничества по строительству центра консолидации железнодорожного экспресса Китай-Европа".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Документ подписан на Глобальном форуме партнеров железнодорожного экспресса Китай-Европа, в котором приняла участие делегация во главе с заместителем председателя АЖД Арифом Агаевым.

Документ предусматривает регулирование вопросов, касающихся укрепления сотрудничества в области инфраструктуры, оптимизация организации перевозок и улучшения качества услуг, создания умного логистического центра и оптимизации транспортных расходов на железнодорожных маршрутах.

Железнодорожный экспресс Китай-Европа соединяет 123 города Китая с 224 городами в 25 странах Европы и 108 городами в 11 странах Азии"

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Версия на английском языке China-Europe Railway Express consolidation center to be built
Версия на азербайджанском языке “Çin–Avropa Dəmiryol Ekspresi” konsolidasiya mərkəzi tikiləcək

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