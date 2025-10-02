Азербайджан принял участие на форуме "Новый Шелковый путь" в Казахстане

Азербайджан принял участие в прошедшем в Алматы VII Международном бизнес-форуме по транспорту и логистике "Новый Шелковый путь".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на мероприятии Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумметовым. Основными темами обсуждения форума стали укрепление международного транспортного сотрудничества, развитие транспортных коридоров и реализация регионального логистического потенциала.

В рамках форума была организована панельная дискуссия на тему "Транспортная связанность и синхронизация транспортных коридоров", VIII заседание министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств. Также прошла встреча руководителей делегаций стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

На международном мероприятии был подписан ряд важных документов. Среди них план протокол о встрече делегаций по Транскаспийскому маршруту, коммюнике по итогам VIII заседания министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств и др.