    Азербайджан принял участие на форуме "Новый Шелковый путь" в Казахстане

    Инфраструктура
    02 октября, 2025
    12:14
    Азербайджан принял участие на форуме Новый Шелковый путь в Казахстане

    Азербайджан принял участие в прошедшем в Алматы VII Международном бизнес-форуме по транспорту и логистике "Новый Шелковый путь".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, на мероприятии Азербайджан был представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумметовым. Основными темами обсуждения форума стали укрепление международного транспортного сотрудничества, развитие транспортных коридоров и реализация регионального логистического потенциала.

    В рамках форума была организована панельная дискуссия на тему "Транспортная связанность и синхронизация транспортных коридоров", VIII заседание министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств. Также прошла встреча руководителей делегаций стран Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    На международном мероприятии был подписан ряд важных документов. Среди них план протокол о встрече делегаций по Транскаспийскому маршруту, коммюнике по итогам VIII заседания министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств и др.

