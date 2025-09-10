Азербайджан примет транспортный форум весной 2026 года

В мае следующего года в Азербайджане состоится ежегодный саммит Международного транспортного форума.

Как сообщает Report, об этом заявил координатор проекта Восточного партнерства по торговле и транспорту (GIZ) по Азербайджану Эльсевер Гулиев на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

"В мае этого года мы участвовали в Международном транспортном форуме в Лейпциге, и пришли к выводу, что Средний коридор нуждается в крупных инвестициях", - отметил он.

По его словам, инвестиции в инфраструктуру, цифровизацию транспортных операций имеют важное значение: "Кроме того, основным препятствием в проекте остаются административные барьеры. Их устранение очень важно. Инвестиции же должны обеспечиваться правительствами, международными организациями, частным сектором".