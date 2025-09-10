ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 14:01
    Азербайджан примет транспортный форум весной 2026 года

    В мае следующего года в Азербайджане состоится ежегодный саммит Международного транспортного форума.

    Как сообщает Report, об этом заявил координатор проекта Восточного партнерства по торговле и транспорту (GIZ) по Азербайджану Эльсевер Гулиев на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

    "В мае этого года мы участвовали в Международном транспортном форуме в Лейпциге, и пришли к выводу, что Средний коридор нуждается в крупных инвестициях", - отметил он.

    По его словам, инвестиции в инфраструктуру, цифровизацию транспортных операций имеют важное значение: "Кроме того, основным препятствием в проекте остаются административные барьеры. Их устранение очень важно. Инвестиции же должны обеспечиваться правительствами, международными организациями, частным сектором".

    Gələn ilin mayında Azərbaycanda Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçiriləcək
    Azerbaijan to host ITF's annual summit in May 2026

