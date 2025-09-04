Азербайджан приглашает весь мир на WUF13 в Баку
Инфраструктура
- 04 сентября, 2025
- 16:53
Азербайджан приглашает весь мир принять участие в 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в мае 2026 года.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на 4-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.
Он напомнил, что WUF13 пройдет в Баку с 18 по 22 мая следующего года:
"Наша страна приглашает весь мир принять участие в этом важном мероприятии, чтобы создать новые возможности для сотрудничества в области устойчивой урбанизации. Это мероприятие является прекрасной возможностью представить новые эффективные энергетические решения в сфере строительства и развития городов".
