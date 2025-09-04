Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Азербайджан приглашает весь мир на WUF13 в Баку

    Инфраструктура
    • 04 сентября, 2025
    • 16:53
    Азербайджан приглашает весь мир на WUF13 в Баку

    Азербайджан приглашает весь мир принять участие в 13-м Всемирном форуме городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в мае 2026 года.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на 4-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Измире.

    Он напомнил, что WUF13 пройдет в Баку с 18 по 22 мая следующего года:

    "Наша страна приглашает весь мир принять участие в этом важном мероприятии, чтобы создать новые возможности для сотрудничества в области устойчивой урбанизации. Это мероприятие является прекрасной возможностью представить новые эффективные энергетические решения в сфере строительства и развития городов".

