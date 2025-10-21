Азербайджан представлен на заседании Международной морской организации в Лондоне
Инфраструктура
- 21 октября, 2025
- 13:21
Делегация Государственного морского и портового агентства Азербайджана представила страну на 2-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации, проходившей в Лондоне.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в заседании приняли участие советник председателя правления Хабил Аббасов и ведущий специалист отдела охраны морской среды Фарид Муртузов.
Важным итогом встречи стало согласие отложить на один год продолжение обсуждений по принятию "Net Zero Framework", чтобы страны-члены смогли выработать консенсус по деталям документа.
