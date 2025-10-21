Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Азербайджан представлен на заседании Международной морской организации в Лондоне

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 13:21
    Азербайджан представлен на заседании Международной морской организации в Лондоне

    Делегация Государственного морского и портового агентства Азербайджана представила страну на 2-й сессии Комитета по защите морской среды Международной морской организации, проходившей в Лондоне.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в заседании приняли участие советник председателя правления Хабил Аббасов и ведущий специалист отдела охраны морской среды Фарид Муртузов.

    Важным итогом встречи стало согласие отложить на один год продолжение обсуждений по принятию "Net Zero Framework", чтобы страны-члены смогли выработать консенсус по деталям документа.

    Азербайджан Лондон конференция
    Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tədbirində təmsil olunub

    Последние новости

    13:50
    Фото

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    13:48

    Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов

    Внешняя политика
    13:47

    МВФ до 2028 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте Азербайджана

    Финансы
    13:41

    Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:41

    Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализован

    Внешняя политика
    13:40

    Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    13:34

    Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–Карс

    В регионе
    13:31

    Госкомтаможня изъяла из незаконного оборота более тонны наркотиков за 9 месяцев

    Происшествия
    13:31

    Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года

    Внешняя политика
    Лента новостей