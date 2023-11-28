Азербайджан предложил оптимизировать цены и условия перевозок по Среднему коридору

На состоявшемся сегодня в Баку заседании рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута были обсуждены вопросы, связанные с перспективными возможностями Среднего коридора, расширением его деятельности, в том числе

На состоявшемся сегодня в Баку заседании Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) были обсуждены вопросы, связанные с перспективными возможностями Среднего коридора, расширением его деятельности, в том числе формированием тарифной политики на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги“.

В заседании, в которой приняли участие железные дороги Азербайджана, Грузии и Казахстана, портовые компании и другие партнеры широко обсуждалось усиление взаимной деятельности в целях дальнейшего повышения жизнеспособности, эффективности и устойчивого развития ТМТМ.

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" выступило с рядом предложений по совершенствованию деятельности Ассоциации Транскаспийских международных транспортных маршрутов. Так, были рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять для определения нового формата сотрудничества, формирования тарифной политики в соответствии с рыночным спросом, оптимизации цен и условий перевозок по Среднему коридору по сравнению с альтернативными маршрутами и т.д..

Отметим, что в настоящее время в целях повышения функциональности Среднего коридора разрабатывается концепция цифровизации, ведутся переговоры с международными компаниями, изучаются лучшие практики.