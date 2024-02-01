Азербайджан подписал с ЕБРР кредитное соглашение

Между Азербайджанским Каспийским морским пароходством (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) состоялось подписание кредитного соглашения.

Между Азербайджанским Каспийским морским пароходством (ASCO) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) состоялось подписание кредитного соглашения.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

"Реализация соглашения будет способствовать укреплению региональных коммуникаций и торговых отношений, увеличению транзитных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности за счет диверсификации направлений маршрутов", - подчеркнул министр.

По сообщении ЕБРР, ASCO предоставлен кредит в размере 42 млн долларов США (38,71 млн евро). Общая стоимость проекта составляет 60 млн долларов США.

"ASCO будет использовать полученные средства для расширения деятельности своего торгового флота путем приобретения двух судов Handysize для перевозки сухих грузов в международных водах, что улучшит региональное морское сообщение и торговлю. Новые суда поддержат стремление Азербайджана укрепить позиции страны как важнейшего звена на расширенном маршруте Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками.

ЕБРР также окажет поддержку ASCO в совершенствовании практики корпоративного управления и раскрытия информации, связанной с изменением климата, чтобы лучше решать проблемы декарбонизации в судоходном секторе и подготовить почву для первых финансовых инструментов ASCO, связанных с устойчивым развитием", - отмечает банк.

ASCO является одной из крупнейших судоходных компаний в регионе и играет важную роль в морском сообщении на этом жизненно важном торговом маршруте.

ЕБРР является важным институциональным инвестором на Кавказе и в Центральной Азии. В Азербайджане Банк инвестировал более 3,6 млрд евро в 189 проектов для поддержки диверсификации экономики Азербайджана.