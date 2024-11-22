Азербайджан подписал с АБР кредитное соглашение в рамках реабилитации участка коридора Север–Юг

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение на сумму 131,5 млн долларов США для улучшения ключевого звена коридора Север–Юг в Азербайджане с целью усиления региональной связности.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение на сумму 131,5 млн долларов США для улучшения ключевого звена коридора Север–Юг в Азербайджане с целью усиления региональной связности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на текст кредитного соглашения. Соглашение подписали глава АЖД Ровшан Рустамов и глава представительства АБР в Азербайджане стала Сунния Дуррани-Джамал.

Общая стоимость этого проекта составляет 160,5 млн долларов США, из которых 29 млн долларов США покрываются за счет правительства Азербайджана. Кредит будет предоставлен на 22 года, включая льготный период в 2 года, с процентной ставкой, определяемой в рамках гибкого кредитного продукта АБР. Проценты и другие платежи по кредиту подлежат уплате два раза в год: 15 мая и 15 ноября каждого года.

Средства будут направлены на завершение реабилитации 166 километров двухпутной магистрали, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды на участке Сумгайыт-Ялама. Этот кредит является дополнительным финансированием к Программе развития железнодорожного сектора, одобренной в 2017 году, которая направлена на модернизацию железнодорожных операций в стране. Первоначально банк выделил АЖД 150 млн долларов США.

Дополнительное финансирование позволит расширить первоначальный проект и охватить в целом реабилитацию около 333 километров магистрального пути от Сумгайыта до Яламы, включая гражданские сооружения и железнодорожные переезды.

Завершение проекта ожидается к 31 декабря 2025 года.

По соглашению, заемщик должен обеспечить регулярную корректировку тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, чтобы позволить AЖД поддерживать финансовую устойчивость, покрывая рыночные риски, включая адекватное покрытие обслуживания долга, а также инфляционные, валютные и процентные риски. Кроме того, AЖД должны соблюдать коэффициент покрытия обслуживания долга выше 1,1 по завершении реализации утвержденного плана финансовой реструктуризации, т.е. с 2024 года.

АЖД также обязуется обеспечить удовлетворительное содержание структуры и состояния путей и других объектов проекта (электрификации, сигнализации и телекоммуникационного оборудования для проектной железнодорожной линии) для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации грузовых и пассажирских поездов.

С момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году, банк предоставил более 5 млрд долларов США на поддержку суверенных и частных проектов в таких секторах, как транспорт, энергетика, здравоохранение и сельское хозяйство.

АБР был основан в 1966 году и включает 68 членов, 49 из которых находятся в регионе.