Азербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла

Азербайджан и Россия обсудили вопрос совместной эксплуатации гидроузла Самур, расположенного на границе двух стран

Азербайджан и Россия обсудили вопрос совместной эксплуатации гидроузла Самур, расположенного на границе двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Согласно информации, обсуждения состоялись в формате видеоконференции на прошедшей накануне 24-й встрече азербайджано-российской Совместной комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с Соглашением ”О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур ".

Стороны также обменялись мнениями по вопросам распределения, мониторинга водных ресурсов и других вопросов. По итогам переговоров был подписан совместный протокол о будущих мерах.