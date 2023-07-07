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Азербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла

Азербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла Азербайджан и Россия обсудили вопрос совместной эксплуатации гидроузла Самур, расположенного на границе двух стран
Инфраструктура
7 июля 2023 г. 11:21
Азербайджан обсудил с Россией совместную эксплуатацию Самурского гидроузла

Азербайджан и Россия обсудили вопрос совместной эксплуатации гидроузла Самур, расположенного на границе двух стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО ”Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Согласно информации, обсуждения состоялись в формате видеоконференции на прошедшей накануне 24-й встрече азербайджано-российской Совместной комиссии по разделу водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с Соглашением ”О сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур ".

Стороны также обменялись мнениями по вопросам распределения, мониторинга водных ресурсов и других вопросов. По итогам переговоров был подписан совместный протокол о будущих мерах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rusiya ilə Samur Hidroqovşağının birgə istismarını müzakirə edib

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