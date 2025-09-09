ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Азербайджан обсудил с Китаем развитие Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 10:42
    Азербайджан обсудил с Китаем развитие Среднего коридора

    Азербайджан обсудил с Китаем вопросы логистики, развития Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

    "Мы встретились с делегацией во главе с вице-губернатором китайской провинции Чжэцзян Кэ Цзи Синем, находящейся с визитом в нашей стране. На встрече мы обсудили вопросы транспорта, логистики, развития Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении. Также мы обменялись мнениями о цифровизации логистических коридоров", - отметил он.

    Министр также сообщил о согласовании создания рабочей группы для установления сотрудничества в области автоматизации и цифровизации между портом Нинбо в китайской провинции Чжэцзян и Бакинским международным морским торговым портом.

    Китай Средний коридор логистика инфраструктура Бакинский порт
    Фото
    Azərbaycan Çinlə Orta Dəhlizin inkişafını müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, China discuss logistics and Middle Corridor prospects

    Последние новости

    11:27

    В Бакинском метро готовятся внедрить оплату проезда по распознаванию лица

    Инфраструктура
    11:27

    Глава комитета Милли Меджлиса: Вашингтонские договоренности приблизили мир в регионе

    Внутренняя политика
    11:25

    За восемь месяцев из госбюджета Азербайджана возвращено более 202 млн манатов

    Финансы
    11:21

    Олег Григоров: В Сумской области находятся 100 тыс. вынужденных переселенцев

    Другие страны
    11:19

    Спикер Милли Меджлиса: Зангезурский коридор меняет транспортную карту Евразии

    Милли Меджлис
    11:17

    Ифтехар Анис: Конфликты в Азии могут нарушить важные морские торговые пути

    Другие страны
    11:17

    Сахиба Гафарова: Вашингтонские договоренности имеют историческое значение для Азербайджана и всего региона

    Внутренняя политика
    11:13

    Из Гянджи открылся первый автобусный рейс в Кяльбаджар

    Инфраструктура
    11:09

    Началось специальное заседание в рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    Лента новостей