Азербайджан обсудил с Китаем развитие Среднего коридора

Азербайджан обсудил с Китаем вопросы логистики, развития Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети "X".

"Мы встретились с делегацией во главе с вице-губернатором китайской провинции Чжэцзян Кэ Цзи Синем, находящейся с визитом в нашей стране. На встрече мы обсудили вопросы транспорта, логистики, развития Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении. Также мы обменялись мнениями о цифровизации логистических коридоров", - отметил он.

Министр также сообщил о согласовании создания рабочей группы для установления сотрудничества в области автоматизации и цифровизации между портом Нинбо в китайской провинции Чжэцзян и Бакинским международным морским торговым портом.