Азербайджан может снизить тарифы на услуги по транзитным грузоперевозкам

Состоялось заседание Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, на заседании, которое прошло под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий, председателя Совета Рашада Набиева, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии транзитных перевозок через Азербайджан.
Было принято решение о предоставлении в Секретариат Координационного совета предложений по тарифам на услуги по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог и морского транспорта, а также на услуги, оказываемые в морском порту по транзитным грузам, и льготам по настоящим тарифам.
Кроме того, обсуждался процесс создания электронного портала с применением принципа "единого окна".
Было отмечено, что на электронном портале будут отражены единые тарифы по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог, морского транспорта, морских портов и морских терминалов, процедура пересечения границы, правила и условия грузоперевозок, в том числе условия договора и порядок его заключения и другие вопросы.
Отметим, что Координационный совет Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны и обеспечения высококачественной перевозки.