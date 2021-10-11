Азербайджан может снизить тарифы на услуги по транзитным грузоперевозкам

Состоялось заседание Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам.

Состоялось заседание Координационного совета Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, на заседании, которое прошло под председательством министра транспорта, связи и высоких технологий, председателя Совета Рашада Набиева, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии транзитных перевозок через Азербайджан.

Было принято решение о предоставлении в Секретариат Координационного совета предложений по тарифам на услуги по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог и морского транспорта, а также на услуги, оказываемые в морском порту по транзитным грузам, и льготам по настоящим тарифам.

Кроме того, обсуждался процесс создания электронного портала с применением принципа "единого окна".

Было отмечено, что на электронном портале будут отражены единые тарифы по транзитным грузоперевозкам посредством железных дорог, морского транспорта, морских портов и морских терминалов, процедура пересечения границы, правила и условия грузоперевозок, в том числе условия договора и порядок его заключения и другие вопросы.

Отметим, что Координационный совет Азербайджанской Республики по транзитным грузоперевозкам является коллегиальным органом исполнительной власти, созданным в целях привлечения транзитных грузов в транспортные коридоры, проходящие по территории страны и обеспечения высококачественной перевозки.