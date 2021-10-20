Азербайджан может расширить сотрудничество с Венгрией в железнодорожной сфере

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи.

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) состоялась встреча с послом Венгрии в Азербайджане Виктором Седеркеньи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Председатель АЖД Джавид Гурбанов рассказал о деятельности в области модернизации железнодорожной инфраструктуры. Он отметил, что в Азербайджане пересекаются международные транспортные коридоры, продолжается процесс создания необходимой инфраструктуры для усиления роли страны как логистического и транзитного узла. По его словам, АЖД сотрудничает с Венгерскими железными дорогами в рамках Международной ассоциации "Координационный совет по транссибирским перевозкам" и Организации сотрудничества железных дорог. Он выступил с инициативой расширения сотрудничества между железнодорожными ведомствами двух стран, а также ведущими логистическими компаниями и проведения с этой целью встречи в Баку.

Посол выразил удовлетворение деятельностью Азербайджана в области расширения международных и региональных проектов. Он подчеркнул заинтересованность венгерских компаний в участии в строительстве железных дорог.

На встрече обсуждались вопросы расширения взаимного сотрудничества.