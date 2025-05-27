Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору "Север–Юг"

Азербайджан может получать от 250 до 300 млн долларов в год за счет транзита грузов из Индии и стран Юго-Восточной Азии через свою территорию по Международному транспортному коридору (МТК) "Север–Юг".

Азербайджан может получать от 250 до 300 млн долларов в год за счет транзита грузов из Индии и стран Юго-Восточной Азии через свою территорию по Международному транспортному коридору (МТК) "Север–Юг".

Как передает Report, об этом заявил бывший посол Ирана в Румынии, эксперт при посольстве Ирана в Азербайджане Хамидреза Аршади на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По его словам, транспортное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном является одной из ключевых сфер двусторонних отношений, и особое значение в этом контексте имеет развитие коридора "Север-Юг".

"Объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли на 50% в 2023 году. Строительство железнодорожного моста Агбенд также сыграло важную роль в расширении логистических возможностей наших стран", - отметил Х.Аршади.

Он подчеркнул, что коридор "Север-Юг" выступает как кратчайший и наиболее эффективный транзитный маршрут между Европой и Азией. Его развитие не только повышает региональную связанность, но и способствует экономической диверсификации и росту международной торговли.

"Товары из Индии и Юго-Восточной Азии будут доставляться через иранский порт Бендер-Аббас и территорию Азербайджана. Потенциальный объем перевозок по маршруту - до 15 млн тонн грузов в год. Это создает значительный транзитный потенциал для Азербайджана - порядка 250–300 млн долларов США ежегодно", - заявил эксперт.

Он добавил, что доставка грузов по данному маршруту будет на 10–15% дешевле, чем по альтернативным направлениям: "Преодолеваемое расстояние сократится на 800 км по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, а сроки поставки - на 20 дней. К тому же маршрут обеспечивает более высокую надежность доставки грузов в пункт назначения".

По предварительным расчетам, по его словам, экономия может составить более 2 500 долларов на каждые 15 тонн перевезенного груза. "В этом контексте западный маршрут коридора "Север-Юг" - через Астрахань и Махачкалу в России, далее через территорию Азербайджана от Самура до Астары и далее по иранской железнодорожной линии Астара-Решт-Казвин, строительство которой продолжается - имеет стратегическое значение для региона и, в первую очередь, для Азербайджана", - подчеркнул Х.Аршади.