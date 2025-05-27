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Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору "Север–Юг"

Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору "Север–Юг" Азербайджан может получать от 250 до 300 млн долларов в год за счет транзита грузов из Индии и стран Юго-Восточной Азии через свою территорию по Международному транспортному коридору (МТК) "Север–Юг".
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 15:42
Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору Север–Юг

Азербайджан может получать от 250 до 300 млн долларов в год за счет транзита грузов из Индии и стран Юго-Восточной Азии через свою территорию по Международному транспортному коридору (МТК) "Север–Юг".

Как передает Report, об этом заявил бывший посол Ирана в Румынии, эксперт при посольстве Ирана в Азербайджане Хамидреза Аршади на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По его словам, транспортное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном является одной из ключевых сфер двусторонних отношений, и особое значение в этом контексте имеет развитие коридора "Север-Юг".

"Объемы грузоперевозок по этому маршруту выросли на 50% в 2023 году. Строительство железнодорожного моста Агбенд также сыграло важную роль в расширении логистических возможностей наших стран", - отметил Х.Аршади.

Он подчеркнул, что коридор "Север-Юг" выступает как кратчайший и наиболее эффективный транзитный маршрут между Европой и Азией. Его развитие не только повышает региональную связанность, но и способствует экономической диверсификации и росту международной торговли.

"Товары из Индии и Юго-Восточной Азии будут доставляться через иранский порт Бендер-Аббас и территорию Азербайджана. Потенциальный объем перевозок по маршруту - до 15 млн тонн грузов в год. Это создает значительный транзитный потенциал для Азербайджана - порядка 250–300 млн долларов США ежегодно", - заявил эксперт.

Он добавил, что доставка грузов по данному маршруту будет на 10–15% дешевле, чем по альтернативным направлениям: "Преодолеваемое расстояние сократится на 800 км по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, а сроки поставки - на 20 дней. К тому же маршрут обеспечивает более высокую надежность доставки грузов в пункт назначения".

По предварительным расчетам, по его словам, экономия может составить более 2 500 долларов на каждые 15 тонн перевезенного груза. "В этом контексте западный маршрут коридора "Север-Юг" - через Астрахань и Махачкалу в России, далее через территорию Азербайджана от Самура до Астары и далее по иранской железнодорожной линии Астара-Решт-Казвин, строительство которой продолжается - имеет стратегическое значение для региона и, в первую очередь, для Азербайджана", - подчеркнул Х.Аршади.

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Версия на английском языке Azerbaijan could earn up to $300M annually from North-South Transit Corridor

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