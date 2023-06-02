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Азербайджан может ежегодно перевозить 54 млн тонн грузов по транспортным коридорам

Азербайджан может ежегодно перевозить 54 млн тонн грузов по транспортным коридорам Азербайджан может увеличить ежегодный общий объем перевозок грузов по международным транспортным коридорам (Север-Юг, Восток-Запад) до 54 млн тонн.
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 12:35
Азербайджан может ежегодно перевозить 54 млн тонн грузов по транспортным коридорам

Азербайджан может увеличить ежегодный общий объем перевозок грузов по международным транспортным коридорам (Север-Юг, Восток-Запад) до 54 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) Эмиль Мамедов.

"Географическое расположение Азербайджана способствует этому. ADY вносит свой вклад в развитие коридоров. С участниками Среднего коридора проводятся регулярные переговоры для сохранения стабильности установленных тарифов", - сказал Мамедов.

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Версия на английском языке Azerbaijan may transport 54 million tons of cargo via transport corridors annually
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nəqliyyat dəhlizləri üzrə illik 54 milyon ton yük daşıya bilər

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