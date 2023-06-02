Азербайджан может ежегодно перевозить 54 млн тонн грузов по транспортным коридорам

Азербайджан может увеличить ежегодный общий объем перевозок грузов по международным транспортным коридорам (Север-Юг, Восток-Запад) до 54 млн тонн.

Азербайджан может увеличить ежегодный общий объем перевозок грузов по международным транспортным коридорам (Север-Юг, Восток-Запад) до 54 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) Эмиль Мамедов.

"Географическое расположение Азербайджана способствует этому. ADY вносит свой вклад в развитие коридоров. С участниками Среднего коридора проводятся регулярные переговоры для сохранения стабильности установленных тарифов", - сказал Мамедов.