Азербайджан, Казахстан и Узбекистан приняли совместное коммюнике

По итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном, на которой обсуждались перспективы экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана, было принято Совместное коммюнике.

По итогам трехсторонней встречи между Азербайджаном, Узбекистаном и Казахстаном, на которой обсуждались перспективы экспорта электроэнергии из Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана, было принято Совместное коммюнике.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

С азербайджанской стороны документ подписали министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Парвиз Шахбазов, с узбекской - министр энергетики Джурабек Мирзамахмудов и министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов, с казахстанской - министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В Совместном коммюнике отражены вопросы, затрагивающие обмен энергией с фокусом на возобновляемых источниках, развитие и экспорт зеленого водорода и аммиака, сотрудничество по созданию соответствующей инфраструктуры и другие вопросы. Согласно документу, стороны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии и подготовке экономического обоснования проекта. В соответствии с Совместным коммюнике расположенные в регионе третьи страны могут принять участие в проекте.

В тексте коммюнике говорится:

"В целях дальнейшего развития и укрепления экономического и энергетического сотрудничества между Азербайджаном и странами региона Центральной Азии, включая возможности Среднего Коридора;

Подчеркивая безальтернативность устойчивого развития, основанного на расширении генерации и внедрении широкого использования источников возобновляемой энергии, а также намерения сторон продолжать собственные и совместные усилия для дальнейшей декарбонизации, при этом не жертвуя правом на развитие собственных экономик;

Учитывая успешный опыт совместной деятельности и кооперации в различных сферах, включая энергетику;

Приветствуя инициативу Азербайджанской Республики о координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем, а также усилий в соответствии с взаимными интересами сторон по поставкам и обмену чистой электроэнергией, в том числе на рынки третьих стран;

Принимая во внимание реализацию Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией совместного проекта экспортного коридора Каспий-Черное море-Европа;

Отмечая перспективы энергокоридора Нахчыван-Турция-Европа;

Подчеркивая перспективы, вытекающие из координации усилий в сфере создания инфраструктуры для транспортировки зеленых электронов и молекул;

Принимая во внимание инициативу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по объединению усилий соответствующих министерств и коммерческих организаций в данном направлении;

Министерство энергетики Республики Казахстан, представленное министром Алмасадамом Саткалиевым, Министерство энергетики Республики Узбекистан, представленное министром Журабеком Мирзамахмудовым, Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан, представленное министром Лазизом Кудратовым, Министерство экономики Азербайджанской Республики, представленное министром Микаилом Джаббаровым, Министерство энергетики Азербайджанской Республики, представленное министром Парвизом Шахбазовым, провели 14 ноября 2023 года встречу в Баку.

Министры отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу. В этом контексте проявлен интерес к исследованию возможностей прокладки высоковольтных линий по дну Черного моря после интеграции с энергетической системой Азербайджана.

Министры подтвердили, что развитие проекта по передаче "зеленой" энергии будет способствовать дальнейшему укреплению связей между экономиками и энергетическими системами стран-участниц, а также придаст новый импульс национальным энергетическим промышленностям.

Стороны-участники встречи (именуемые далее "Сторонами") пришли к соглашению о создании Совместной рабочей группы для разработки технического задания по следующим направлениям:

сотрудничество в сфере энергетического обмена, с акцентом на возобновляемые источники энергии;

сотрудничество в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака;

сотрудничество в сфере создания сопутствующей инфраструктуры.

На основе разработанного технического задания, утвержденного Сторонами, будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования;

Стороны в кратчайшие сроки рассмотрят перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта, стороны подтверждают свое намерение о применении дизайна проектов, обеспечивающего возможность участия третьих стран региона, стороны высказали признательность Азербайджанской стороне за высокий уровень организации трехсторонней встречи.

В целях организации системной работы по продвижению проекта Стороны договорились на еженедельной основе проводить совещания Совместной рабочей группы на уровне экспертов, в том числе в онлайн-формате, на ежемесячной основе организовывать переговоры на уровне министров энергетики в онлайн-формате, на ежеквартальной основе проводить очные встречи на уровне руководителей профильных министерств.

Стороны согласились провести следующую встречу на уровне руководителей профильных министерств в городе Ташкенте (Узбекистан)".