Азербайджан к 2026 году увеличит парк электробусов до 1 100 единиц

В Азербайджане планируется ввод в эксплуатацию 500 электрических автобусов в 2025 году и увеличение их числа до 1 100 к 2026 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на обновленные "Определяемые на национальном уровне вклады" (NDC 3.0) Азербайджана.

В дальнейшем ежегодно предполагается запускать еще по 500 электробусов. Внедрение будет осуществляться государственным оператором BakuBus и частными перевозчиками в рамках маршрутной сети.

Напомним, что в 2024 году в стране были введены в эксплуатацию 600 электрических автобусов.

Для формирования парка электробусов за счет местного производства создано азербайджано-китайское совместное предприятие ООО Azerbaijan Energy Automotive Factory, рассчитанное на выпуск 500 автобусов в год. Предприятие, созданное по инициативе Фонда развития бизнеса при Министерстве экономики, SARDA Group и китайской компании BYD, начало работу в конце сентября 2025 года.

До конца 2025 года завод планирует произвести 300 электрических автобусов: 200 - для Баку, 60 - для Нахчывана и 40 - для Карабахского региона.

Как отмечается в отчете, транспортный сектор является значимой частью экономики страны, обеспечивая около 6% ВВП. Ежегодное потребление топлива для дорожного транспорта составляет 2 704 килотонны (бензин, дизель, СПГ/СНГ, электроэнергия). В 2022 году железнодорожный, авиационный и морской транспорт в совокупности потребили 220 килотонн дизельного, авиационного топлива и судового масла.

Согласно NDC, транспортный сектор испытал значительный рост выбросов вследствие экономического развития, увеличения численности населения и роста автопарка. В 2022 году на него приходилось 13% всех выбросов парниковых газов, из которых 92% - автомобильный транспорт (преимущественно из-за использования бензина и дизеля), авиация - 5%, морской транспорт - 2%, железные дороги - 1%.

В отчете определены три ключевые задачи энергетического перехода в транспорте - сокращение совокупного пробега транспортных средств; снижение выбросов на километр за счет повышения эффективности и перехода на чистые виды топлива; достижение модального сдвига через развитие общественного транспорта и новых решений мобильности.

"Основная цель – снижение выбросов городской мобильности путем развития общественного транспорта, микромобильности и постепенного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Для этого необходимы значительные инвестиции в зарядную инфраструктуру и механизмы стимулирования использования электромобилей. Также предполагается расширять применение биотоплива, включая в авиации и морском транспорте", - говорится в отчете.

Для достижения целей декарбонизации к 2035 году предлагается детализированный план по смягчению выбросов, включающий конкретные меры. Он включает расширение и модернизацию сетей метро, автобусов и железных дорог; стимулирование перехода на общественный транспорт и микромобильность; увеличение использования железнодорожного транспорта; начальный вывод из эксплуатации автопарка с ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и обновление городского транспорта; рост доли электромобилей среди легковых автомобилей, автобусов и грузовиков; программы стимулирования для продвижения электромобилей; внедрение биотоплива и его смешивания, включая авиационное топливо.

Отмечается, что переход к устойчивому транспорту потребует значительных капитальных затрат на инфраструктуру электромобилей, в частности на зарядные станции и модернизацию электросетей. Несмотря на высокие первоначальные затраты, в долгосрочной перспективе ожидается сокращение операционных расходов благодаря более низкой стоимости топлива и обслуживания электромобилей.

Кроме того, Азербайджан планирует расширять зарядную инфраструктуру для электромобилей в Баку, регионах и на освобожденных территориях при участии ОАО "Азеришыг" и ОАО "АзерЭнержи". Для обслуживания электробусов зарядные станции будут установлены в четырех транспортно-обменных центрах на конечных маршрутах.