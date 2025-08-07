Азербайджан инвестировал свыше $2 млрд в развитие Евразийского транспортного каркаса

По состоянию на 1 июля 2025 года инвестиции Азербайджана в развитие Евразийского транспортного каркаса (ЕТК) составили 2,1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обсерваторию транспортных проектов" Евразийского банка развития, в целом в регионе реализуются или планируются 325 проектов на общую сумму более 234 млрд долларов. Обсерватория охватывает 13 стран: Азербайджан, Армению, Афганистан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Наибольшее количество проектов (более 51%) приходится на автодорожный сектор. По объемам инвестиций свыше 60% проектов находятся в стадии реализации, 13% - на этапе подготовки проектной документации, 27% - в стадии обсуждения и планирования.

Центральноазиатские страны аккумулируют более 22% всех инвестиций в ЕТК - в регионе реализуются 90 проектов на сумму около 53 млрд долларов, из которых 44% приходятся на Казахстан. Почти две трети этих вложений направлены на строительство и модернизацию магистральных автодорог, что подчеркивает острую потребность региона в развитии транспортной инфраструктуры для стимулирования торговли и международных перевозок.

Распределение инвестиций в развитие ЕТК по странам Евразийского региона следующее: Россия - 137,1 млрд долларов, Казахстан - 23,3 млрд долларов, Иран - 13,6 млрд долларов, Афганистан - 12,5 млрд долларов, Кыргызстан - 12 млрд долларов, Монголия - 8,5 млрд долларов, Узбекистан - 7,2 млрд долларов, Туркменистан - 5,3 млрд долларов, Таджикистан - 5 млрд долларов, Армения - 4,7 млрд долларов, Грузия - 2,6 млрд долларов и Беларусь - 0,2 млрд долларов.

На долю России приходится семь из десяти крупнейших проектов ЕТК. В результате, развитие Северного евразийского транспортного коридора оказалось самым капиталоемким направлением, на что требуются инвестиции в размере 78 млрд долларов, а это составляет треть от общего объема вложений в ЕТК.

Топ-10 проектов в Центральной Азии аккумулируют 58% всех инвестиций в ЕТК в Центральной Азии. Среди них - железнодорожная магистраль Китай- Кыргызстан-Узбекистан (4,7 млрд долларов), скоростная автомагистраль Ташкент-Андижан (4,3 млрд долларов), железная дорога Балыхчи-Кочкор- Кара-Кече-Макмал-Джалал-Абад (4,1 млрд долларов), железная дорога Север-Юг в Таджикистане (3,9 млрд долларов) и т.д.

ЕАБР отмечает, что приоритизация проектов особенно важна в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов. В странах с невысоким уровнем ВВП, таких как Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Монголия и Армения, расходы на транспортную инфраструктуру особенно значительны по отношению к объему экономики.

Из общего числа проектов 113 предполагают участие частного сектора, почти половина из них - в логистике и складской инфраструктуре. Около 17 проектов реализуются или потенциально могут быть реализованы в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), включая два трансграничных - железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганский железнодорожный коридор, говорится в сообщении ЕАБР.