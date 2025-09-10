Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главное управление водного хозяйства Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week ("Бакинская водная неделя").

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области управления водными ресурсами, снижения рисков наводнений и засух, а также применения инновационных технологий.