    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 13:21
    Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главное управление водного хозяйства Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week ("Бакинская водная неделя").

    Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области управления водными ресурсами, снижения рисков наводнений и засух, а также применения инновационных технологий.

