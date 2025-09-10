Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 13:21
Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Главное управление водного хозяйства Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках II Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week ("Бакинская водная неделя").
Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области управления водными ресурсами, снижения рисков наводнений и засух, а также применения инновационных технологий.
Последние новости
14:55
Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25Другие страны
14:52
Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в УкраинеДругие страны
14:48
Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
14:43
Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмыВнешняя политика
14:39
Правительство утвердило Генплан города ГубадлыВнутренняя политика
14:34
В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%Финансы
14:31
Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской АравииДругие страны
14:28
Фото
В Худате проводится капремонт парка Гейдара АлиеваИнфраструктура
14:22