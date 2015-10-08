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    Азербайджан и Узбекистан подпишут соглашение о международном автомобильном сообщении

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о состоянии двустороннего сотрудничества в области международных автомобильных перевозок

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта состоялась экспертная встреча с участием представителей соответствующих органов Узбекистана и Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на сайт агентства.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о состоянии двустороннего сотрудничества в области международных автомобильных перевозок и рассмотрели практические вопросы, связанные с осуществлением грузоперевозок между двумя странами.

    Кроме того, стороны обсудили и согласовали окончательный вариант проекта соглашения между правительствами обеих стран о международном автомобильном сообщении.

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