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Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору Обсуждено увеличение объемов грузоперевозок в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора между Азербайджаном и Узбекистаном, а также мультимодального транспортного маршрута CASCA+, созданного при участии железнодорожных структур 6 стран
Инфраструктура
14 февраля 2023 г. 12:22
Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

Обсуждено увеличение объемов грузоперевозок между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора, а также мультимодального транспортного маршрута CASCA+, созданного при участии железнодорожных структур 6 стран (Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан).

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, данный вопрос обсуждался на заседании Совместной рабочей группы по транспорту и транзитным грузоперевозкам между Азербайджаном и Узбекистаном, которое состоялось сегодня в Баку.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с улучшением условий перевозок и развитием инфраструктуры, а также была подчеркнута важность продолжения совместной деятельности в этом направлении.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра транспорта Абдусаматом Муминовым находится с рабочим визитом в Азербайджане с 13 по 15 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Özbəkistan Orta Dəhlizdə yükdaşımaların artırılmasını müzakirə edib

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